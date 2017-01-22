Antalya'daki zincirleme kaza anı kameralara yansıdı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşanan panik, özel halk otobüsünün kameralarına yansıdı.

Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Dumlupınar Bulvarı tali yolda, 19 Ocak'ta 2 otobüs, bir midibüs ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşanan paniği özel halk otobüsünün kamerası kaydetti.

Görüntülerde, otobüste bulunan yolcuların bazılarını şiddeti çarpmadan dolayı oldukları yerde fırladığı bazılarının ise çarpmadan kaynaklı yaralandığı görülüyor.

Geçen hafta perşembe günü, Murat Beşkardeş yönetimindeki 07 ZJ 802 plakalı bir otobüs firmasına ait servis midibüsü, Dumlupınar Bulvarı tali yolunda freninin patlaması sonucu önünde seyreden Yüksel Aker'in kullandığı 07 AB 0243 plakalı halk otobüsüne çarpmıştı. Halk otobüsü de önündeki Ramazan Dağ yönetimindeki 07 AN 0050 plakalı otobüse, bu otobüs de Hulusi Metin'in kullandığı 07 BZZ 01 plakalı otomobile çarparak durabilmişti.

Kazada, servis midibüsü ve halk otobüsünde bulunan 9 yolcu yaralanmıştı.