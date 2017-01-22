Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Yiğit Peşin, Utku Tunavelioğlu, Vural Gül
Fethiyespor: Kubilay, Bayram, Bekir, Hüseyin Atalay, Emir (Dk. 60 Cemre), Mert Er, Nurettin (Dk. 60 Hüseyin Cihan Avcu), Fatih, Selçuk, Aytaç, Eray (Dk. 81 Emre Balkı)
Bucaspor: Kemal, Emre Toraman, Zafer, Emin, İlyas (Dk. 46 Mehmet), Emre Özkan, Erkan, Veli, Abdullah (Dk. 77 Alpay), Sancar, Şenol (Dk. 46 Hasan)
Goller: Dk. 37 Eray, Dk. 70 Bayram, Dk. 78 Hüseyin Atalay, Dk. 90 Cemre (Fethiyespor)
Kırmızı kart: Dk. 69 Veli (Bucaspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Nurettin, Dk. 74 Hüseyin Cihan Avcu (Fethiyespor), Dk. 83 Mehmet (Bucaspor)
MUĞLA (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor, Bucaspor'u 4-0 yendi.