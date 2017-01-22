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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Bakan Tüfenkci'den şehit ailesine ziyaret

22 Ocak 2017 Pazar, 16:02

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Tüfenkci, beraberinde Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bilgiç'in Arapgir ilçesindeki babaevine gitti.

Burada şehit yakınları tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci, şehidin babası Fethi ve annesi Hülya Bilgiç ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Bir süre baba Fethi Bilgiç ile sohbet eden Tüfenkci, aileyi böyle bir evlat yetiştirdikleri için kutladı.

Tüfenkci, şehitliğin ölümlerin en güzeli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hepimizin gururu. Vatanın bekası için, bu milet için geçmişte canlarını verenler bu vatanı bize emanet bıraktıysa bu mücadelede canlarını verenler, çocuklarını, torunlarını vatana emanet bırakacaklar. Biz oralarda Türkiye'nin güvenliği için varız. Yoksa bizim oradaki topraklarda, zenginliklerde gözümüz yok. Sadece ve sadece Türkiye'nin güvenliğini sağlama noktasında oradayız. Çünkü oralar terör yuvası haline geldi. Oradaki unsurlar Türkiye'nin her yerinde eylemler yaparak Türk milletinin canını, malını hedef alıyor. Dolayısıyla bizim mücadelemiz bu. Onlar görevlerini yaptı. Bundan sonrası sizlere bizlere düşüyor. Yaralanan askerleri ziyaret ettim. Orada birebir şeyler yok, kalleşçe saldırılar var."

Baba Bilgiç ise oğlunun sonuna kadar teröristlerle mücadele ettiğine işaret ederek, "Vatan sağolsun. Allah kuvvet, metanet, cesaret versin. Onlar sayesinde biz rahatız. Arkadaşları, komutanları da buraya geldi. Hepsi aynı şevkteler, azimdeler. Onu gördüm." ifadesini kullandı.

- "(Şehit) düşman orada çatışırken ben burada yatmam' diyordu"

Anne Hülya Bilgiç de oğlunu sürekli izne gelmesi için çağırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürekli izne gel diyordum. O da 'kesinlikle gelmem' diyordu. 'Düşman orada çatışırken ben burada yatmam' diyordu. Oğlum bana hiç çatışmada olduğunu söylemiyordu. 'Devlet bize bakıyor. Tepsi tepsi baklava gönderiyor. Kilo aldık. Ben iyiyim anne' diyordu."

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