22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fiyat artışı fındık piyasasını hareketlendirdi

22 Ocak 2017 Pazar, 16:25

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındık fiyatının kademeli olarak artmasının piyasanın da yeniden hareketlenmesine neden olduğunu söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hafta 50 randımanlı kabuklu fındığın 11,00 liradan işlem gördüğünü hatırlattı.

Serbest piyasada 54-55 randımanlı fındığın ise 12-13 liradan işlem gördüğünü ifade eden Soydan, "Bu artışla birlikte üreticilerimiz zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için piyasaya fındık indirmeye başladı. Fındık fiyatının kademeli olarak artması piyasanın da yeniden hareketlenmesine neden oldu." dedi.

Piyasada yaşanan hareketlenmeyi oldukça önemsediklerini dile getiren Soydan, şöyle devam etti:

"Beklentimiz yeni haftayla birlikte fiyat artışının devam edeceği yönünde. Özellikle sayın Cumhurbaşkanı'mızın da fındık konusunda görüş belirtmesi üreticiyi daha umutlandırmıştır. İnşallah bu haftayı 11,00 liradan kapatan fındık fiyatı arzuladığımız fiyata yükselecektir."

Soydan, manav ve tüccarların da yaşanan hareketlilikten memnun olduğunu sözlerine ekledi.


İLGİLİ HABERLER

Ordu'da 2. Ulugöl Yaylası Kış Festivali
YEREL

ORDU'DA 2. ULUGÖL YAYLASI KIŞ FESTİVALİ
Çocuk yazarlar Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesini gezdi
YEREL

ÇOCUK YAZARLAR ÜNYE YAŞAYAN KÜLTÜREL MİRAS MÜZESİNİ GEZDİ
Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na doğru
YEREL

ÜMİTLER TÜRKİYE JUDO ŞAMPİYONASI'NA DOĞRU

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği:
YEREL

KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ:
OBB Sanat Galerisi 100 bin kişi ağırladı
YEREL

OBB SANAT GALERİSİ 100 BİN KİŞİ AĞIRLADI
Fatsa'da 2016'da 15 metruk bina yıkıldı
YEREL

FATSA'DA 2016'DA 15 METRUK BİNA YIKILDI
Karataş: &quot;Krediler uzun vadede doğru bir yaklaşım değil&quot;
YEREL

KARATAŞ: "KREDİLER UZUN VADEDE DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL"
FATOFFROAD'da Başkan Felek istifa etti
YEREL

FATOFFROAD'DA BAŞKAN FELEK İSTİFA ETTİ
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Ordu'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ORDU'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU