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Bodrum Mandalina Şenliği

22 Ocak 2017 Pazar, 17:23

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden Bodrum Mandalina Şenliği kapsamında, mandalinadan yapılan sabun, reçel, kolonya, dolma, cips ve mum gibi ürünlerin yer aldığı stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası ve bazı üniversitelerin destekleriyle düzenlenen Bodrum Mandalina Şenliği çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Şenlik kapsamında İskele Meydanı'nda açılan stantlarda, Bodrum mandalinasından yapılan sabun, reçel, kolonya, lokum, cips ve mum gibi ürünler satışa sunuldu. Ürünlere ilçede yaşayan vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Bodrum Narenciye Birliği Başkan Vekili İsmail Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stantlarda Bodrum mandalinası başta olmak üzere onlarca çeşit ürünün yer aldığını söyledi. Düzenlenen şenliğin mandalina üreticilerine çok fayda sağladığını ifade eden Akpınar, "Bu etkinliklerde özellikle mandalina üreticilerimiz faydalandı. Mandalinadan çok fazla ürün elde etmeye başladık. Amacımız mandalina üreticisinin gelir elde etmesini sağlamak." dedi.

Mandalinadan 5 yıldır mum üreten Aylin Duran da mandalina mumunu atölye çalışmasının ardından yaptıklarını anlattı. Mumu mandalina görünümünde ürettiklerini aktaran Duran, "İnsanlar gerçek sanıyor. Çocuklar mandalina sanıp mumu ısırmaya çalışıyor. Birebir mandalinadan örnek alarak yaptık. O yüzden orijinal oldu." diye konuştu.

Şenlik, akşam ilçedeki yerel şarkıcılar ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Klasik Müzik Orkestrasının vereceği konserle sone erecek.

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