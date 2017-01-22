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Mardin'deki terör operasyonu

22 Ocak 2017 Pazar, 17:56

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki terör operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin Ercan Gültekin'in şehit edildiği saldırıya katıldıkları tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup PKK'lı teröristin Kızıltepe Kaymakamlık binasına saldırı düzenlemek için kırsaldan geldiği bilgisinin alınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Mahallesi'nde başlatılan ve biri kadın 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor.

Polis ekipleri çatışmadan yaralı olarak kaçan bir teröristin yakalanması için bölgedeki araştırmasını sürdürüyor.

Öte yandan, etkisiz hale getirilen teröristlerin "Hevi Ezda" kod adlı H.A. ile "Rızgar" kod adlı A.K. olduğu belirlendi.

Kızıltepe'de güvenlik güçleri, resmi kurumlar, adli ve mülki yöneticilere yönelik saldırı için keşif yaptığı öğrenilen teröristlerin Tepebaşı Mahallesi'de 1 Eylül 2016'da bekçilik sınavını kazanan Ercan Gültekin'in (28) şehit edildiği saldırıya katıldığı tespit edildi.


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