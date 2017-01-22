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Futbol: TFF 1. Lig

22 Ocak 2017 Pazar, 18:19
Futbol: TFF 1. Lig


Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Cebe (Dk. 72 Rıdvan Şimşek), İbrahim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Ziya Erdal, Yiğit İncedemir, Galip Güzel, Hakan Arslan (Dk. 60 Kerim Avcı), Leandrinho (Dk. 46 Gökhan Süzen), Burhan Eşer, Gekas

Boluspor: Soner Şahin, Alim Öztürk, Mamadou Diarra, Poepon, Guido Koçer, Abdulkadir Özdemir (Dk. 76 Jansen), Furkan Şeker, Musa Sinan Yılmazer (Dk. 64 Mitchell Vrede), Yusuf Emre Gültekin, Kadir Bekmezci (Dk. 84 Fatih Nurullah Turan), Cengiz Umut Meraş

Goller: Dk. 61 ve 69 Kerim Avcı, Dk. 81 Alim Öztürk (Kendi kalesine) (Sivasspor), Dk. 90 Guido Koçer (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 39 Soner Şahin, Dk. 45 Guido Koçer, Dk. 47 Kadir Bekmezci (Boluspor), Dk. 39 Ahmet Cebe (Sivasspor)


SİVAS (AA) - TFF 1. Lig'in 18. hafta maçında Sivasspor, Boluspor'u 3-1 mağlup etti.

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