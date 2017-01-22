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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ'da şüpheli ölüm

22 Ocak 2017 Pazar, 20:18

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 19 yaşındaki Tolunay Ergül ile arkadaşı 22 yaşındaki Ecenur Sülfe ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sultanköy Mahallesi'ndeki yazlıklarına dün gece giden Ergül ile Sülfe'den haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Jandarma ekiplerince girilen yazlıkta, sağlık ekipleri iki arkadaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ergül ve Sülfe'nin cesedi Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen gençlerin aileleri gözyaşı döktü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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