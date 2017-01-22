DHKP-C'li teröristin ölü ele geçirilmesi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına lav silahıyla saldırı düzenlediği belirlenen terör örgütü DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat'ın, Muratlı ilçesinde polisin "dur ihtarı"na uymayıp kaçtığını ve düzenlenen operasyonla ölü olarak ele geçirildiğini belirtti.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet çevresinde alınan tedbirler çerçevesinde, terör örgütü DHKP-C üyesi Şerif Turunç'un yakalandığını anımsattı.

Şahsın üzerinde el bombası ve tabanca bulunduğunu ifade eden Aydın, ''İkinci şahsı tespit etmek için çalışmalar yapıyorduk. Muratlı ilçesinde olduğu tespit edildi. Dur ihtarına uymadığından dolayı arkadaşlar ateş açtılar. Araziye kaçtı ve yapılan operasyon sonrası DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat ölü olarak ele geçirildi.'' dedi.

Öte yandan Karpat'ın etkisiz hale getirildiği mesire alanının yakınında bulunan bir kulübede arama yapıldı. Aramada, teröriste ait olduğu belirtilen çanta ve bazı eşyalar bulundu.

Polis ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.