DHKP-C'li teröristin ölü ele geçirilmesi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat'ın kaçarken bıraktığı sırt çantası içerisinde kalaşnikof tüfek, çok sayıda mermi, el bombası, tabanca ile sahte kimlik ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, AK Parti İl Başkanlığına yönelik saldırıyı, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "gri liste"de yer alan ve başına 300 bin lira ödül konulan Karpat, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki mesire alanında polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilmişti.

Polis ekipleri Karpat'ın kaldığı baraka ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Teröristin kaçarken attığı çantanın içerisinde kalaşnikof tüfek, çok sayıda mermi, el bombası, tabanca ile sahte kimlik ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.