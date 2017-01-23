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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli tarafından resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Magufuli baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek. Türkiye ile Tanzanya arasında yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Magufuli basın toplantısı düzenleyecek.

- Tanzanya Cumhurbaşkanı Magufuli ile birlikte Türkiye-Tanzanya İş Forumu'na katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Magufuli ve eşi Janeth Magufuli'nin, kendisi ve eşi Emine Erdoğan onuruna vereceği resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

(Darüsselam)



