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48 saatlik oyun maratonu bitti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:31

ANKARA (AA) - Tüm dünyada oyun geliştiricileri ve sektöre merak duyanları bir araya getiren en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu Global Game Jam (GGJ) sona erdi. Belirlenen 48 saatlik sürenin ardından ODTÜ TEKNOKENT ATOM'da 192 geliştirici tarafından toplam 57 oyun geliştirildi.

GGJ'nin Türkiye'deki en önemli merkezi olan ODTÜ TEKNOKENT ATOM, bu yıl 192 oyun geliştiriciye ev sahipliği yaptı.

Etkinliğin bu yılki temasının "dalgalar" olarak belirlenmesinin ardından ekiplerini oluşturan geliştiriciler, yoğun çalışma temposuna girdiler. Belirlenen 48 saatlik süre tamamlandığında 192 geliştirici tarafından toplam 57 oyun ortaya çıkartıldı.

ATOM Ön Kuluçka Merkezi Program Yöneticisi Elif Karaata, etkinliğin kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki etkinliklerin bu yıl 9 farklı merkezde gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında aynı anda 95 ülkede 30 binin üzerinde oyun geliştirildiğini aktaran Karaata, bu yıl Türkiye'de 192 geliştiricinin toplam 57 oyun geliştirdiğini bildirdi.

- "Önümüzdeki dönemde başarılı şirketlerin çıkacağına inanıyoruz"

ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyun geliştirme sektörünün Türkiye için önem taşıdığını belirterek, dünya genelinde sektörün yakın dönemde 100 milyar dolarlık ciroyu aşacağına dikkati çekti.

Kızıltaş, Türk halkının teknoloji kullanımı ve geliştirilmesi konusunda ciddi potansiyelinin bulunduğunu ifade ederek, "ODTÜ TEKNOKENT'te 300'ün üzerinde firma var. Bu firmaların 200'ü ilk kez ODTÜ TEKNOPARK'ta. Firmaların teknoloji ihracatından elde ettikleri gelir 1 milyar doları geçti. Türkiye'ye çok ciddi şekilde katma değer üretmeye başladılar. Önümüzdeki dönemde başarılı şirketlerin çıkacağına inanıyoruz." dedi.

Oyun geliştirmenin geleceğin mesleği olduğunu ve bu sektörde her disiplinden insanın yer alacağını belirten Kızıltaş, "Gençlerin, çocukların yetişebilmesi, doğru şekilde eğitilebilmesi, özellikle onlara kendi kültürümüzü öğretebilmemiz için oyun geliştirme sektöründe gayret göstermemiz lazım. Hem para kazanmak hem teknolojiyi geliştirmek hem de gençlere iyi bir eğitim verebilmek adına oyun sektörünü çok önemsiyoruz." diye konuştu.

ODTÜ TEKNOPARK Genel Müdür Yardımcısı Hanzade Sarıçiçek de GGJ'nin bir yarışma etkinliği değil, oyun geliştirme şenliği olduğunu söyledi.

Etkinlikte birçok oyun geliştirildiğini, bazı oyunların da satışa sunulduğunu belirten Sarıçiçek, "GGJ sayesinde farklı disiplinlerden oyun geliştiriciler bir araya gelme fırsatı buluyor. Katılımcılar verilen temaya uygun oyun geliştirmek için 48 saat uykusuz çalışıyor. Bu oyun geliştiriciler daha sonraları sektörde iş imkanı bulabiliyor." ifadelerini kullandı.

- "Etkinlik yarışma değil, daha çok yardımlaşma tadında oldu"

Etkinliğin katılımcılarından Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Batuhan Ozan Kaplan ise GGJ'ye üçüncü kez katıldığını belirterek, bu yıl ekip arkadaşlarıyla "mangal simülatörü" geliştirdiğini söyledi. Kaplan, geliştirdikleri oyun sayesinde sanal ortamda sensörler yardımıyla mangal yapmanın mümkün olacağını kaydetti.

Katılımcılarından Ankara Üniversitesi mezunu Osman Biçer de 48 saat süren etkinlikte sadece 3 saat uyuduğunu ve ekibiyle iyi bir sonuç elde ettiklerini ifade ederek, "Bu ortamı herkesin görüp tatmasını istiyorum. Etkinlik yarışma değil, daha çok yardımlaşma tadında oldu. Diğer katılımcıların hangi oyunları geliştirdiğini görmek ve onlarla yardımlaşmak güzel bir duyguydu." dedi.

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