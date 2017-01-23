23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Soma'daki maden faciası davası

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:48
Soma'daki maden faciası davası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru duruşmaya katılmazken, geçen duruşmada birleştirilen dosya kapsamında ifadeleri alınan tutuksuz sanıklardan Haluk Evinç ile Hayri Kebapçılar salonda hazır bulundu.

Duruşmada, mahkemeye gönderilen evrak ile birleştirilen dosya kapsamında, Alp Gürkan ile diğer yöneticiler Mustafa Yiğit, Hayri Kebapçılar, Murat Bodur ve Haluk Evinç'in talimatla alınan ifadeleri okundu.

Duruşmaya öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.

- Yöneticiler hakkında açılan dava

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin de aralarında bulunduğu şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticiler Yiğit, Kebapçılar, Bodur ve Evinç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açılan davanın, devam eden ana davayla birleştirilmesi istenmişti.

Hazırlanan iddianamede şüphelilerin, bu suçtan 3 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili Akhisar Sulh Ceza Mahkemesinde açılan davada, eski Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, Maden Projelendirme ve Etüt Müdürü Kebapçılar ile Soma Bölge Müdürü Evinç hakkındaki takipsizlik kararlarının kaldırılmasına ilişkin 5 Eylül'de alınan karar, dava dosyasına konulmuştu.

- Olay

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te saat 15.00 sıralarında başlayan yangında, 420 metre derinlikte, 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla dolmuş, faciada 301 madenci hayatını kaybetmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.

Açılan davada tutuklu 6 sanık ile 5'inci duruşma sonunda tutuksuz yargılanmalarına karar verilen vardiya amirleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'ın, "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Oyunun geliri engelliler derneğine
YEREL

OYUNUN GELİRİ ENGELLİLER DERNEĞİNE
Karne sevincini Atatürk Kent Park'ta yaşadılar
YEREL

KARNE SEVİNCİNİ ATATÜRK KENT PARK'TA YAŞADILAR
Yunusemre judo'da başarısını sürdürüyor
YEREL

YUNUSEMRE JUDO'DA BAŞARISINI SÜRDÜRÜYOR
Gördes'te tütün alımları başladı
YEREL

GÖRDES'TE TÜTÜN ALIMLARI BAŞLADI
Saruhanlılı öğrencilere Başkan Ergün'den karne hediyesi
YEREL

SARUHANLILI ÖĞRENCİLERE BAŞKAN ERGÜN'DEN KARNE HEDİYESİ
Bakanlıktan Sarıgöl Devlet Hastanesine yeni cihaz takviyesi
YEREL

BAKANLIKTAN SARIGÖL DEVLET HASTANESİNE YENİ CİHAZ TAKVİYESİ
Uyuşturucuyla yakalanan kamyonla ilgili firmadan açıklama geldi
YEREL

UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN KAMYONLA İLGİLİ FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ
Yağmur suları artık evleri basmayacak
YEREL

YAĞMUR SULARI ARTIK EVLERİ BASMAYACAK
Kulalı süt üreticileri İzmir Tarım Fuarını gezdi
YEREL

KULALI SÜT ÜRETİCİLERİ İZMİR TARIM FUARINI GEZDİ
Soma Sotesli iki taekwondocu yarı finalde
YEREL

SOMA SOTESLİ İKİ TAEKWONDOCU YARI FİNALDE
Kula'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli
YEREL

KULA'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ELİ
Kaymakam Güven'den başarılı polise teşekkür
YEREL

KAYMAKAM GÜVEN'DEN BAŞARILI POLİSE TEŞEKKÜR
Soma'da eski otogarın yerine katlı pazaryeri
YEREL

SOMA'DA ESKİ OTOGARIN YERİNE KATLI PAZARYERİ
Manisalı kasaplar eğitimden geçti
YEREL

MANİSALI KASAPLAR EĞİTİMDEN GEÇTİ
Manisalılar Turgutlu'da Hamsi Şenliğinde buluştu
YEREL

MANİSALILAR TURGUTLU'DA HAMSİ ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Çamlıca'nın altyapısı yapılıyor
YEREL

ÇAMLICA'NIN ALTYAPISI YAPILIYOR
Manisa'nın Sultanları emin adımlarla ilerliyor
YEREL

MANİSA'NIN SULTANLARI EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
Atıksı arıtma tesisi inşaatı hızla ilerliyor
YEREL

ATIKSI ARITMA TESİSİ İNŞAATI HIZLA İLERLİYOR
Bu potalar çevre dostu
YEREL

BU POTALAR ÇEVRE DOSTU
Selendi'de tütün alımları başladı
YEREL

SELENDİ'DE TÜTÜN ALIMLARI BAŞLADI
MESKOP okul yaptırmak için engelleri aşacak
YEREL

MESKOP OKUL YAPTIRMAK İÇİN ENGELLERİ AŞACAK
Salihli esnaf kefalet mali kongresini yaptı
YEREL

SALİHLİ ESNAF KEFALET MALİ KONGRESİNİ YAPTI
MAGİAD'dan tanışma turu
YEREL

MAGİAD'DAN TANIŞMA TURU
Bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' dediler
YEREL

BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUĞA 'EVET' DEDİLER