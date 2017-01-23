Muğla'da yangın: 1 ölü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangında 77 yaşındaki alzaymır hastası öldü.

İlçeye bağlı Yakacık Mahallesi'nde İsmet Çakıcı'ya ait evde elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Yangını fark eden Çakıcı'nın kızı Aynur Aydilek, oğlu ve annesini dışarı çıkardı. Babası İsmet Çakıcı ise dışarı çıkmayı başaramadı.

Yangın, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Yangında alzaymır hastası olduğu öğrenilen İsmet Çakıcı hayatını kaybetti.

Aynur Aydilek, gazetecilere açıklama yaptığı açıklamada, yangını fark ettiklerinde çok geç olduğunu söyledi. Dumandan etkilendiklerini ve kendilerinin de yanmaktan son anda kurtulduğunu anlatan Aydilek, "Kapının kilidini bulamadım. Camı kırarak dışarıya çıktık. Yangında babamı kaybettim, kendimiz de kış günü dışarıda kaldık." dedi.

Aydilek, yangında evin altında bulunan ağıldaki 23 keçinin de yanarak telef olduğunu kaydetti.

Mahalle muhtarı Bayram Karataş evsiz kalan aileye yardım için ilgili kurumlara başvuracaklarını bildirdi.