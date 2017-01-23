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Sivas'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü

23 Ocak 2017 Pazartesi, 15:50
Sivas'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Kenan Suna'dan (51) haber alamayan arkadaşları, evine gittiklerinde kapının açılmaması üzerine polise haber verdi.

Eve giren ekipler, Suna'yı yatağında hareketsiz bularak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlenen Kenan Suna'nın cesedi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki çocuk babası Suna'nın eşinden ayrıldığı, ganyan bayisinin çay ocağında çalıştığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

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