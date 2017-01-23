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Cerablus'a polis teşkilatı kuruluyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:14

GAZİANTEP/HALEP (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta, trafikten asayiş ve terörle mücadeleye kadar farklı alanlarda eğitim alan 430 kişi, yakında polis olarak göreve başlayacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta düzenli polis teşkilatı kuruluyor.

Bir süre önce kent merkezinde silahlı grupların şehir dışına çıkarılması, kentte güvenliğin daha düzenli şekilde sağlanması amacıyla harekete geçen ÖSO, Türkiye'nin de desteğiyle polis teşkilatına kavuşuyor. Bu kapsamda çeşitli eğitimlerden geçirilen polis adayları, yakın zamanda göreve başlayacak.

Trafikten asayiş ve terörle mücadeleye kadar farklı alanlarda hizmet verecek polislerin göreve başlamasına sayılı günler kala kent merkezindeki ÖSO askerleri de şehirden ayrılmaya başladı. ÖSO askerlerinin karargah binalarını boşalttığı, daha çok cephe bölgesinde görev alacağı belirtilirken, kent merkezindeki bir bina da polisler için dizayn edilmeye başlandı.

Çalışmaları organize eden ÖSO gruplarından El Hamza Tugayı Komutanı Ebu Celal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki hayatın normalleşmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Artık kentte daha düzenli bir hayata geçmenin zamanının geldiğini belirten Celal, "Bunun için Türkiye'deki kardeşlerimizden yardım istedik. Allah onlardan razı olsun 430 kişi eğittiler. Polis olarak görev yapacak bu arkadaşlarımızın arasında ÖSO askerleri de mevcut, sivil halk da olacak." dedi.

Polislerin 1-2 gün içerisinde Cerablus'taki görevlerine başlayacaklarını aktaran Celal, şöyle konuştu:

"Cerablus'taki silahlı grupların hepsi, görevini polislere devredecek. Yakında polis dışındaki hiç kimsede silah olmayacak hatta silahlı grupların büyük çoğunluğu, kenti sivil halka bıraktı bile. İnşallah Cerablus artık daha güvenli ve huzurlu bir şehir haline geldi. Polis olacak arkadaşlarımızın farklı uzmanlıkları olacak. Kimisi trafik düzenini sağlayacak, kimisi asayişi kontrol edecek."

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