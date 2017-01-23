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Kars'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiası

23 Ocak 2017 Pazartesi, 16:51

KARS (AA) - Kars'ta sosyal paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen er tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, er U.A'nın sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ihbarı üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

U.A. hakkında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği" iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, U.A'yı birliğinde gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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