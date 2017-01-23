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DARÜSSELAM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelin tüm dünya birleşelim ve 'Dünya beşten büyüktür' diyerek bütün Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi arasında herkes, Birleşmiş Milletler daimi üyeleri arasında dönerli bir şekilde yerini alsın ve orada hepsi de temsil yetkisine sahip olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Merkez Bankası'nda düzenlenen ve Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli ile katıldığı Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok taraflı platformlarda Afrika'nın sesi olmayı ve küresel yapılarda daha fazla temsil edilmesini sağlamak için çaba göstermeyi sürdüreceğini ifade etti.

"Dünyanın beşten büyük olduğu"nu söylemeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Dünyayı beş ülkenin iki dudağı arasına terkedemeyiz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri arasında tüm ülkelerin olması gerektiğini ifade eden Erdoğan, konseyin yapısına ilişkin teklifi dünyanın her yerinde dile getirdiklerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü Birleşmiş Milletler, şu anda adil değil. Adil olmadığı için de Orta Doğu'da krizler bitmiyor ve Orta Doğu hala kan gölü halinde. Afrika'da da dinmiyor. Afrika'da da aynı şekilde bu sıkıntılar devam ediyor. Yıllarca şu Afrika sömürülmedi mi? Bu Afrika'nın altını, elması, bakırları bunlar buralardan sömürülüp alınıp götürülmedi mi? Köle ticareti buralardan yapılmadı mı? Öyleyse acaba bütün bu olaylar karşısında dünya, Batı sessiz kalmadı mı? Kalkıp da buralara el attılar mı? Ne oluyor dediler mi? Hayır, hiçbir zaman demediler.

İşte biz artık diyoruz ki gelin tüm dünya birleşelim ve 'Dünya beşten büyüktür' diyerek bütün Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi arasında herkes, Birleşmiş Milletler daimi üyeleri arasında dönerli bir şekilde yerini alsın ve orada hepsi de temsil yetkisine sahip olsun. Geçici üyeler, daimi üyeler... Bu ayrım kalksın. Hepsi daimi üye olarak dönüşümlü bir şekilde, 20 üye mi olacak, 20 üye. İki yıl 20 üye görev yapsın, ondan sonra 10'u değişsin diğer 10'uyla devam. Ondan sonra bir diğer 10'u değişsin diğerleriyle devam. Bunu yapmaya mecburuz. Bunu yaptığımız anda göreceksiniz dünyanın kaderi çok daha farklı bir şekilde değişecektir."

-"Afrika'nın sesi olmakla kalmıyoruz"

Afrika'nın ve Afrikalıların sorunlarına, bu bölgelere has çözümler bulunması için gayretlerini sürdüreceklerinin altını çizen Erdoğan, "Sadece Afrika'nın sesi olmakla kalmıyoruz. Afrika ülkelerinin sorunlarına en iyi çözümün dışarıdan değil, yine bu topraklardan çıkacağına inanıyoruz. Uluslararası toplumun da bölgesel kuruluşları bu yönde desteklemesi gerekiyor. Türkiye, diplomatik desteğin yanında Afrika'ya yapılan teknik ve insani yardımlarda da en ön sıralarda yer alıyor. Zira paylaşmanın bereketine inanan insanlarız." diye konuştu.

Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte birinci sırada ABD, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada Türkiye'nin bulunduğunu bildiren Erdoğan, "Fakat, milli gelire oranla hesapladığımızda birinci sırada Türkiye, ikinci sırada Amerika var. Ülkemizin insani kalkınma yardımlarını yürüten TİKA Darüsselam ofisi geçtiğimiz yıl faaliyete geçirmiştir. Bundan sonra TİKA aracılığıyla Tanzanya'nın ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeleri daha aktif olarak hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ecdadımızın Afrika'daki bin yıllık tarihinde asla sömürgecilik lekesi yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim ecdadımızın Afrika'daki bin yıllık tarihinde asla sömürgecilik lekesi yoktur. Tarihte üç kıtaya yayılan devletler kuran atalarımız, ne burada ne diğer bölgelerde emperyalist amaçlarla kesinlikle hareket etmemiştir. Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi çıkara değil gönül bağlarına dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Geçmişte olduğu gibi bugün de imar etmenin, ihya etmenin ve paylaşmanın peşinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Bugün Afrika'nın 54 ülkesinden 4 bin 500 öğrenci ülkemizin farklı üniversitelerinde eğitim-öğretim görüyor. Bu öğrencilerimizin tüm masrafları Türkiye bursları ile ülkemiz tarafından karşılanıyor." bilgisini verdi.

Erdoğan, doğrudan Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ve Türkiye Diyanet Vakfının sağladığı burslar da olduğuna dikkati çekerek, AFAD ve TİKA gibi resmi kurumlar, Türk Kızılayı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun Afrika kıtasının farklı bölgelerinde kalkınma ve insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Afrika ile ilişkilere "kazan-kazan" felsefesiyle yaklaşıldığının altını çizen Erdoğan, Afrika'nın gelişmesi ve kalkınmasını istediklerini, bunun için de imkanları seferber ettiklerini dile getirdi.

- "Bu sinsi terör örgütünün Tanzanya'da da uzantıları olduğunu biliyoruz"

Erdoğan, Türkiye'nin 15 Temmuz'da menfur bir darbe girişimine maruz kaldığını anımsatarak, "Türkiye 15 Temmuz'da menfur bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü vardır. Maalesef bu örgüt insani yardım, eğitim, ticaret gibi kavramların arkasına saklanarak dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kazanmıştır. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim, FETÖ yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir. Bu sinsi terör örgütünün Tanzanya'da da uzantılarının olduğunu biliyoruz. Tanzanya'daki yapılanmalarına ilişkin gereken önlemleri dostum Cumhurbaşkanı Magufuli ile birlikte ele aldık." şeklinde konuştu.

Bu noktada bir ricada bulunmak istediğini belirten Erdoğan, "Adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağları olmayan, Büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan herhangi bir kuruluşa, özellikle iş adamları derneklerine itibar etmeyin. Çünkü bizim yasalarımız bunları tanımıyor. Bunu bilmenizi isterim." dedi.

Erdoğan, dünyanın en büyük belasının terör olduğuna vurgu yaparak, "Dolayısıyla bu teröre karşı hep birlikte önlem almalıyız. 'Yumuşak terör, sert terör'... Sakın ha bu oyuna gelmemeliyiz. Çünkü 248 vatandaşımızı bunlar F-16 uçaklarıyla, helikopterlerle, tanklarla, toplarla, modern silahlarla vurdular, 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayarak gazi yaptılar. Dolayısıyla bu şekildeki bir terör örgütüne yönelik inanıyorum ki Tanzanya bundan sonraki süreçte çok daha farklı tedbirler alacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine son verirken, İş Forumu'nun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti ve kendilerine gösterilen misafirperverliklerinden dolayı şükranlarını iletti.

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