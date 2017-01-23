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TRABZON (AA) - Trabzon'da hayata geçirilen "Bir Usta Bin Usta" projesi kapsamında Kültür ve Turizm il Müdürlüğü ile Anadolu Sigorta iş birliğinde "Kemençe yapım ustalığı" kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Sanatevi'nde düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, insanlık adına çok güzel bir projenin Trabzon ayağının tanıtımını yaptıklarını belirtti.

Kemençenin Trabzon insanının temel özelliklerinden biri olduğunu anlatan Vali Yavuz, "Bir usta ile başlıyorsunuz ve bin usta ile bunu devam ettiriyorsunuz. Olaya ülkemiz, devletimiz ve milletimiz adına bakmamız lazım, takdire şayan bir proje ve çok güzel uygulanmakta." dedi.

AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Sula Köseoğlu da Trabzon'un, metrekaresine en fazla sanatçı düşen şehir olduğunu ifade ederek, "Trabzon hem sanatla hem de sporla marka olmuş bir şehirdir. Dolayısıyla sanatsal her türlü faaliyetinizde sizlerin her zaman yanında ve yakınında, destekçiniz olduğumuzu da belirtmek isterim." diye konuştu.

Kemençe ve horonun Trabzon'da bir hayat tarzı olduğunu belirten Sula, Trabzon'da bu sanatın kaybolmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Trabzon'un, Karadeniz'in inci şehri olduğunu vurgulayarak, "Ben de bu memleketin bir çocuğuyum. Kadim kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Bu proje kapsamında da birçok ilde birçok kurslar açıldı. Hedefimiz bu 10 yıllık süre içerisinde ustalar yetiştirmek. Bu kapsamda belge almaya hak kazanan 11 kursiyerimizi de kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Muharrem Aktaş'ın eğitmenliğinde dört ayda toplam 486 saat eğitim gören 3'ü kadın, 11 kursiyere sertifikaları verildi.

Eğitmen Muharrem Aktaş'ın kemençe çaldığı törende, Köseoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve bazı davetliler bir süre horon oynadı.

Törene, İl Jandarma Alay Komutanı Okçin Akşit, Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu da katıldı.



