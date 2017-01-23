Mardin’deki silahlı kavga

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MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki aile arasındaki kavgada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

Mor Yakup Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki Demokrasi Parkı önünde, henüz belirlenemeyen nedenle iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada hayatını kaybedenlerin Orhan Deniz (43) ile Mehmet Mahsum Kızmaz (39) olduğu belirlendi.

Kızmaz'ın kavgayla ilgisi olmadığı, yoldan geçerken sıkılan kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Nusaybin ilçesinde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

