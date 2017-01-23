23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İçişleri Bakanlığından "Uluslararası Af Örgütü raporu" açıklaması (2)

23 Ocak 2017 Pazartesi, 21:24

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarla ilgili, "Operasyonlar esnasında hiçbir mülkiyet bilerek ve gereksiz yere yıkılmamış, terörist unsurlarca kullanılan, tuzaklama yapılan veya tünellerle başka evlere bağlanan ikametler teröristlerin ve tuzaklamaların temizlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Hiçbir sivil vatandaşın şahsi eşyası gasp edilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, Uluslararası Af Örgütü'nün 6 Aralık 2016 tarihli "Yerinden edilenler ve mülksüzleştirilenler: Sur sakinlerinin evlerine dönme hakkı" başlıklı raporuna ilişkin basın açıklaması yaptı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının, sürekli gözden geçirildiği ve şartlara göre gerektiğinde kaldırıldığı belirtilen açıklamada, terörle mücadele operasyonlarında ilerlemeler kaydedildiğinde, bu tedbirin uygulanmasının önemli ölçüde azaltıldığı ifade edildi.

Sivillerin hiçbir zaman kanunsuz bir uygulamaya maruz kalmadığı, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerde her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedilen açıklamada, terörist faaliyetler sonucu ciddi hasarların oluştuğu konut ve işyerlerinde hasar tespiti yapılması amacıyla, ilgili valiliklerin talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ekipler görevlendirildiği, bu ekiplerin çalışmalar yaptığı anlatıldı.

Terör eylemleri veya terörle mücadele operasyonları nedeniyle zarar gören kişilere, devlet tarafından tazminat ödendiği belirtilen açıklamada, 2004'ten bugüne kadar zarar tespit komisyonlarına toplam 405 bin 453 başvuru yapıldığı, bunlardan 211 bin 31'ine toplam 3 milyon 731 bin 916 lira 332 kuruş ödendiği ifade edildi.

Açıklamada, Diyarbakır Valiliğince, Sur ilçesindeki terör olaylarında zarar gören 603 esnafa 2 milyon 917 bin 497 lira, bin 730 vatandaşa ise 2 milyon 873 bin 489 lira nakdi ödeme yapıldığı belirtildi.

Bölgedeki çatışmalar sırasında, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlık hizmetlerini kesintisiz olarak sağlamak için gerekli önlemlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"155 Polis İmdat, ambulans çağırmak veya yiyecek istemek için faal olarak kullanılmıştır. Bombalı tuzaklar, hendek ve barikatlara rağmen 112 Acil Yardım Çağrı Merkezi faaliyetlerini kesintisiz sürdürmüştür. Binalarda saklanan PKK’lı teröristlerin ateş etmeleri ve bombalı saldırılarda bulunmalarına rağmen günlük ihtiyaçların dağıtımı ile elektrik ve su hizmetleri kesintisiz bir şekilde sağlanmıştır. Sokağa çıkma yasağı süresince ihtiyaçların karşılanması amacıyla açılan eczane, süpermarket ve fırınlardan ihtiyacını karşılayan sivil halk sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmamıştır. Sivil halkın sağlık, eğitim gibi en temel kamu hizmetlerini dahi almasını engellemeye yönelik olarak ambulanslara, hastanelere, okullara saldıran PKK terör örgütü, tüm bu terör eylemlerinin sorumluluğundan kaçabilmek için yoğun bir propaganda faaliyeti yürütmektedir."

- "Telafi eğitimi için düzenleme"

Terör örgütünün açmış olduğu hendeklerin can güvenliği riski oluşturması nedeniyle, bölgede yaşayan halkın dışarıya çıkamadığı veya bulundukları yerlerden bir süreliğine ayrılmak durumunda kaldığı belirtilen açıklamada, ailelerin gündelik hayatlarının durma noktasına gelmesi nedeniyle psikolojik olumsuzlukların yaşandığına dikkat çekildi.

Bireylerin, terörün yol açtığı endişenin beraberinde hendeklerin, tuzaklanmış patlayıcıların oluşturduğu risk nedeniyle işlerine gidemediği, ekonomik açıdan kayıplar yaşadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma yasağı uygulanan yerleşim birimlerinde, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve özellikle sağlık hizmetlerinden yararlanılması için her türlü tedbir alınmıştır. Çatışma bölgelerine daha hızlı müdahale edilebilmesini teminen, Sur başta olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanan ilçelerimize zırhlı ambulans araçları tahsis edilmiştir. Bu araçlar sayesinde çatışma bölgesindeki yaralılar zamanında alınarak yerinde tedavi edilmiş veya hastaneye nakilleri gerçekleştirilmiştir. Basın yayın organlarına da yansıdığı üzere terör örgütünce bölgedeki pek çok eğitim kurumu hedef alınmıştır. Bu nedenle, terör eylemlerinden zarar gören eğitim kurumlarının tamirat ve tadilatına başlanmış olup, sokağa çıkma yasağı sebebiyle eğitimin aksadığı yerlerde telafi eğitimlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır."

Açıklamada, telafi eğitimleri kapsamındaki öğrencilerin sağlık taramasından geçirildiği, bu öğrencilere nakdi yardımın yanı sıra, giyim ve öz bakım malzemeleri verildiği, kaynak kitap ve kırtasiye temin edildiği, her türlü barınma ihtiyaçlarının karşılandığı aktarıldı.

- "Suriçi'nde bin 129 bina tamamen yıkıldı"

Terörden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla, göç etmek zorunda kalan ailelere kira yardımı yapılması da dahil olmak üzere, sosyal ve ekonomik alanda destekleyici tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, göç eden ailelerin gittikleri yerlerde de izlenerek, aldıkları sosyal ve ekonomik yardımların devamlılığını sağlayacak adımların atıldığı anlatıldı.

Bölücü terör örgütünce yapılan eylemler nedeniyle bölgede pek çok yapının hasar gördüğü, kültürel miras niteliğindeki birçok tarihi yapının tahrip olduğu, hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilen açıklamada, bu durumun tarihi doku üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra can ve mal kaybına yol açma riskini artırdığına dikkat çekildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan terör olayları sonucu Suriçi bölgesinde bin 129 adet bina tamamen yıkılmış, bin 269 adet bina az hasar almıştır. Bununla birlikte 626 adet tescilli veya korunmaya değer yapı da hasar görmüştür. Bu rakamlar Suriçi'nde hasarın ve riskin boyutunun ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Diyarbakır Sur ilçesinde, 2016 yılında, 31 adet taşınmaz malikleri ile anlaşma tutanağı imzalanarak, 21 adet taşınmaz satın alma yolu ile, 398 adet taşınmaz (gecekondu dönüşüm projesi) acele kamulaştırma yolu ile kamulaştırılarak tescil edilmiştir. 68 adet taşınmaz hakkında hukuk mahkemeleri tarafından kamulaştırma kararı verilmiş olup, bu kararlar taşınmaz üzerine şerh edilmiş, ancak tescil işlemi yapılmamıştır. 2015 yılında toplam 12 adet taşınmazda kamulaştırma işlemi yapılmıştır. Sur’un yüzde 98'inin istimlak edildiği yönünde raporda yer alan bilgi tamamen asılsızdır."

Açıklamada, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve düzenli bir yaşama geçebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açtığı ofisler aracılığıyla görüşmeler yapıldığı bildirildi.

- "Ağır ithamlar kabul edilemez"

Suriçi bölgesinde yaşayan vatandaşların bir kısmının tapu sahibi olmasına rağmen, bir kısmının hak sahipliğini kanıtlayıcı belgesinin bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, bu duruma rağmen her iki grubun da malik olarak değerlendirildiği belirtildi.

"Devletin, kişilerin yerinden edilmesi politikası bulunduğu" yönündeki ağır ithamların kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, vatandaşlara Sur ilçesine geri dönüşleri için olanaklar sunulduğu ifade edildi.

Çatışma sürecinde zarar gören altyapının onarılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ihale yapıldığı, üstyapı ve yol çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özel mülkiyete gayrimeşru şekilde güvenlik güçlerince el konulduğu iddiaları örgüte müzahir kesimlerce maksatlı olarak yapılmış iddialardan ibaret olmakla birlikte teröristlerce üs olarak kullanılan, tuzaklama yapılarak boşaltılan ikametlere tuzaklamaların temizlenmesi esnasında sadece girilerek müdahale edilmiştir. Operasyonlar esnasında hiçbir mülkiyet bilerek ve gereksiz yere yıkılmamış, terörist unsurlarca kullanılan, tuzaklama yapılan veya tünellerle başka evlere bağlanan ikametler teröristlerin ve tuzaklamaların temizlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Hiçbir sivil vatandaşın şahsi eşyası gasp edilmemiştir."

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

On Numara çekildi (1)
YEREL

ON NUMARA ÇEKİLDİ (1)
Mozambikli Müslümanlar Erdoğan’ın ziyaretinden umutlu
YEREL

MOZAMBİKLİ MÜSLÜMANLAR ERDOĞAN’IN ZİYARETİNDEN UMUTLU
İçişleri Bakanlığı'ndan &quot;Uluslararası Af Örgütü raporu&quot; açıklaması: (3)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN "ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU" AÇIKLAMASI: (3)

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'e gitti
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MOZAMBİK'E GİTTİ
Cavcav'ın vefatı sonrası ilk antrenman
YEREL

CAVCAV'IN VEFATI SONRASI İLK ANTRENMAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'da
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TANZANYA'DA
Meksika ve Kanada liderleri NAFTA'yı görüştü
YEREL

MEKSİKA VE KANADA LİDERLERİ NAFTA'YI GÖRÜŞTÜ
SGK, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini verme süresini uzattı
YEREL

SGK, AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİ VERME SÜRESİNİ UZATTI
İçişleri Bakanlığından &quot;Uluslararası Af Örgütü raporu&quot; açıklaması (1)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN "ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU" AÇIKLAMASI (1)
Liberya'da tartışmalı başkan yardımcısı adayı
YEREL

LİBERYA'DA TARTIŞMALI BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI
Ankara'daki FETÖ soruşturması
YEREL

ANKARA'DAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI:
Emine Erdoğan, Tanzanya'da TİKA ofisinin açılışını yaptı
YEREL

EMİNE ERDOĞAN, TANZANYA'DA TİKA OFİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI

&quot;Kuran-ı Kerim Meali&quot; temalı yarışma
YEREL

"KURAN-I KERİM MEALİ" TEMALI YARIŞMA
Türkiye AİHM'e hakim adayı seçecek
YEREL

TÜRKİYE AİHM'E HAKİM ADAYI SEÇECEK
Birleşmiş Milletler:
YEREL

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER:
Bakan Kılıç'tan Gülseren Gönül için taziye mesajı
YEREL

BAKAN KILIÇ'TAN GÜLSEREN GÖNÜL İÇİN TAZİYE MESAJI
Türkiye-Tanzanya İş Forumu
YEREL

TÜRKİYE-TANZANYA İŞ FORUMU
Türkiye-Tanzanya İş Forumu
YEREL

TÜRKİYE-TANZANYA İŞ FORUMU
Kurtulmuş, AA Editör Masası'na konuk olacak
YEREL

KURTULMUŞ, AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLACAK
Uluslararası doğrudan yatırım verileri
YEREL

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ
&quot;İran'ın Balkanlardaki Kültürel Etkisi&quot; Paneli
YEREL

"İRAN'IN BALKANLARDAKİ KÜLTÜREL ETKİSİ" PANELİ
Türkiye-Tanzanya İş Forumu
YEREL

TÜRKİYE-TANZANYA İŞ FORUMU