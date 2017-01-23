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Futbol: Spor Toto Süper Lig

23 Ocak 2017 Pazartesi, 22:10


Stat: Bahçeşehir Okulları Arena

Hakemler: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, İbrahim Bozbey

Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Berkan Emir, Birol Parlak, Garcia, Aissati, Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 78 Plet), Landel, Guerrier (Dk. 64 Emre Nefiz), Cenk Ahmet Alkılıç, Vagner Love

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül (Dk. 76 Beck), Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 66 Mitrovic), Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun (Dk. 36 Tolgay Arslan)

Goller: Dk. 13 Cenk Tosun, Dk. 39 Babel, Dk. 48 Quaresma (Penaltıdan), Dk. 73 Marcelo (Beşiktaş), Dk. 54 Vagner Love (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Cenk Tosun, Dk. 53 Fabricio, Dk. 56 Quaresma, Dk. 82 Babel (Beşiktaş), Dk. 56 Guerrier (Aytemiz Alanyaspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenerek liderliğe yükseldi.

48. dakikada Beşiktaş skoru 3-0'a taşıdı. Siyah-beyazlı ekibin Quaresma'yla kullandığı köşe vuruşunda, hakem Alper Ulusoy, ceza sahasında Garcia'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Quaresma, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

54. dakikada Aytemiz Alanyaspor, farkı 2'ye indirdi. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, Vagner Love'ın pasıyla topla buluşan Guerrier, ceza sahasında kaleci Fabricio'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Vagner Love, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3

63. dakikada sağ kanattan Efecan Karaca'nın ceza sahasına ortasında Guerrier topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

72. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Vagner Love'ın şutunda, kaleci Fabricio iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

73. dakikada Beşiktaş, karşılaşmadaki dördüncü golünü buldu. Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Quaresma ceza sahasına ortasını yaptı. İyi yükselen Marcelo topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Zlamal'ın sağından filelerle buluştu: 1-4

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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