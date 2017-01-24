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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 24. yılı dolayısıyla Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'yu evinde ziyaret edecek, Uğur Mumcu Sokağı'nda düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

3- Suriye kriziyle ilgili rejim ve muhalefet temsilcilerinin yanı sıra Türkiye, Rusya, İran, ABD ve BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın katılımıyla Kazakistan’da düzenlenen toplantının ikinci günü takip ediliyor.

(Astana)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Tapu ve Kadastro 2016 Yılı Faaliyetlerinin ve 2017 Hedeflerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı"na katılacak.

(Antalya/10.30)





EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “5G ve Ötesi Teknolojileri Konferansı”na katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ocak ayı toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara /14.00)

3- TÜİK, aralık ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Birleşik Krallık Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price ile bakanlıkta bir araya gelecek.

(Ankara/15.00)

2 - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı izleniyor.

(Halep)

3 - Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.





KÜLTÜR SANAT

1- "İstiklalden İstikbale Kahramanmaraş 12 Şubat Destanı" filmi basın tanıtımı, Grand Cevahir Hotel'de yapılacak.

(İstanbul/10.00)

2- İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği ile birlikte, hat sanatının usta isimlerinden hattat Hüseyin Kutlu’ya panel, sergi, müzik dinletisi ve belgesel gösteriminden oluşan bir saygı programı düzenleyecek.

(İstanbul/19.00)

3- "Harflerin Sanata Yansıması" isimli hüsn-i hat sergisi sanatseverlerle buluşacak

(İstanbul/19.00)





SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 6. ve son hafta, 5 maçla başlayacak.

- Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Anagold 24 Erzincanspor'u konuk edecek.

(İstanbul/18.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi 19. haftasında UNICS Kazan Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank-Maccabi FOX maçları oynanacak.

(Kazan/19.00/İstanbul/20.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Muratbey Uşak-ASVEL ve Kataja Basket-Pınar Karşıyaka karşılaşmaları yapılacak.

( Uşak/20.00/Joensuu/22.30)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Rusya'nın Uralochka takımıyla karşılaşacak.

(Ekaterinburg/17.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı finaller rövanşında Galatasaray, İsviçre'nin VFM Franches takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.30)

6- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası 8'li finaller ilk maçında Çanakkale Belediyespor, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(Çanakkale/17.00)

7- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'nda Fas-Fildişi Sahili ve Togo-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçları yapılacak.

(Oyem/Port Gentil/22.00)





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