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MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 emniyet personelinden adliyeye sevk edilen 7 kişiden biri tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen A.B. tutuklanırken emniyet amiri M.K, komiser yardımcıları H.H.K ile M.A ve polis memurları M.Ş.İ, M.Ç, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KHK ile meslekten ihraç edilen, aralarında eski emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurunun da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Muğla, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 zanlı gözaltına alınmıştı.

9 zanlının da yakalanması için çalışmalar sürüyor.