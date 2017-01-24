24 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gambiya'nın yeni devlet başkanı, kadın yardımcı atadı

24 Ocak 2017 Salı, 00:10

BANJUL (AA) - Gambiya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Adama Barrow, Başkan Yardımcılığı görevine eski Birleşmiş Milletler (BM) diplomatı Fatoumata Tambajang Jallow'u getirdi.

Barrow'un sözcüsü Halifa Sallah yaptığı açıklamada, sabık Devlet Başkanı Yahya Jammeh yönetiminin ilk yıllarında Sağlık Bakanı olarak görev yapan Jallow'un yeni hükümette başkan yardımcısı olarak çalışacağını belirtti.

Sallah, komşu ülke Senegal'de yemin ederek görevine başlayan Devlet Başkanı'nın Gambiya'ya yarın dönmeye hazırlandığını, diğer kabine üyelerinin kamuoyuna daha sonra duyurulacağını bildirdi.

Diğer yandan, siyasi krizin ardından komşu ülkelere sığınan binlerce Gambiyalı başkent Banjul'u ülkenin kuzeyinden ayıran Gambiya Nehri üzerinden ülkeye dönmeye başladı.

Geri dönenlerin ulaşımını sağlayan Banjul Red kuruluşunun temsilcisi Omar Ndow, AA'ya muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar geri dönenlerin sayısının binleri bulduğunu belirterek, "Nehrin öte tarafındaki arkadaşlarımız 10 bin kişinin sırada olduğunu bildiriyorlar, yetişebilmek için bizden gönüllü talep ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Aralık'taki devlet başkanlığı seçiminin ardından ilk başta yenilgisini kabul etmesine rağmen Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz ederek iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Jammeh, görevi yeni seçilen başkana 19 Ocak'ta devretmesi gereken 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Kriz sonrası kargaşa çıkacağı korkusuyla yaklaşık 45 bin Gambiyalı ülkeyi terk etmişti.

Senegal ordusunun başını çektiği Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri gücü 19 Ocak Perşembe akşam saatlerinde Gambiya topraklarına girmiş, Barrow da aynı gün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti. İstifa etmeye önceki gün sabah saatlerinde razı olan Jammeh, gece saatlerinde ailesiyle ülkeden ayrılmıştı.





İLGİLİ HABERLER

2017 Afrika Uluslar Kupası
YEREL

2017 AFRİKA ULUSLAR KUPASI
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 24 OCAK 2017
Suriye konulu Astana görüşmelerinin ilk günü sona erdi
YEREL

SURİYE KONULU ASTANA GÖRÜŞMELERİNİN İLK GÜNÜ SONA ERDİ
Başkent'te zabıta operasyonu
YEREL

BAŞKENT'TE ZABITA OPERASYONU
On Numara çekildi (2)
YEREL

ON NUMARA ÇEKİLDİ (2)
On Numara çekildi (1)
YEREL

ON NUMARA ÇEKİLDİ (1)
Mozambikli Müslümanlar Erdoğan’ın ziyaretinden umutlu
YEREL

MOZAMBİKLİ MÜSLÜMANLAR ERDOĞAN’IN ZİYARETİNDEN UMUTLU
İçişleri Bakanlığı'ndan &quot;Uluslararası Af Örgütü raporu&quot; açıklaması: (3)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN "ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU" AÇIKLAMASI: (3)

İçişleri Bakanlığından &quot;Uluslararası Af Örgütü raporu&quot; açıklaması (2)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN "ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU" AÇIKLAMASI (2)
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'e gitti
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MOZAMBİK'E GİTTİ
Cavcav'ın vefatı sonrası ilk antrenman
YEREL

CAVCAV'IN VEFATI SONRASI İLK ANTRENMAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'da
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TANZANYA'DA
Meksika ve Kanada liderleri NAFTA'yı görüştü
YEREL

MEKSİKA VE KANADA LİDERLERİ NAFTA'YI GÖRÜŞTÜ
SGK, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini verme süresini uzattı
YEREL

SGK, AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİ VERME SÜRESİNİ UZATTI
İçişleri Bakanlığından &quot;Uluslararası Af Örgütü raporu&quot; açıklaması (1)
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN "ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ RAPORU" AÇIKLAMASI (1)
Liberya'da tartışmalı başkan yardımcısı adayı
YEREL

LİBERYA'DA TARTIŞMALI BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI
Ankara'daki FETÖ soruşturması
YEREL

ANKARA'DAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI:
Emine Erdoğan, Tanzanya'da TİKA ofisinin açılışını yaptı
YEREL

EMİNE ERDOĞAN, TANZANYA'DA TİKA OFİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI

&quot;Kuran-ı Kerim Meali&quot; temalı yarışma
YEREL

"KURAN-I KERİM MEALİ" TEMALI YARIŞMA
Türkiye AİHM'e hakim adayı seçecek
YEREL

TÜRKİYE AİHM'E HAKİM ADAYI SEÇECEK
Birleşmiş Milletler:
YEREL

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER:
Bakan Kılıç'tan Gülseren Gönül için taziye mesajı
YEREL

BAKAN KILIÇ'TAN GÜLSEREN GÖNÜL İÇİN TAZİYE MESAJI