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AYDIN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, "İş adamları olarak daha fazla istihdam yaratarak, daha fazla üretim yaparak, daha fazla çalışarak birlikteliğimizi bozmaya çalışan güçlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Olpak, MÜSİAD Aydın Şubesi tarafından Nazilli Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 3. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Olpak, burada yaptığı konuşmada, yurt içinde artan terör olaylarında üzüntü duyduklarını belirterek, bugüne kadar gösterilen sağduyu ve metanete daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Türkiye için üretmeye ve büyümeye devam edeceklerini anlatan Olpak, "Hiçbir programımızı ve hiçbir yatırımımızı iptal etmeyeceğiz. Karşı güçlere karşı boyun eğmeyeceğiz. Biz bugüne kadar MÜSİAD olarak tüm söylemlerimizi eyleme dönüştürdük. Yurt içinde ve yurt dışında tüm dünya genelinde şube açılışlarımız sürecek." diye konuştu.

Konuşmanın ardından olağan genel kurulda gerçekleştirilen seçimlerde MÜSİAD Aydın Şube Başkanlığına Murat Aksüt, seçildi.



Programa, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve MÜSİAD üyeleri katıldı.





