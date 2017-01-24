24 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MÜSİAD Aydın Şubesi 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı

24 Ocak 2017 Salı, 00:11
MÜSİAD Aydın Şubesi 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı

AYDIN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, "İş adamları olarak daha fazla istihdam yaratarak, daha fazla üretim yaparak, daha fazla çalışarak birlikteliğimizi bozmaya çalışan güçlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Olpak, MÜSİAD Aydın Şubesi tarafından Nazilli Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 3. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Olpak, burada yaptığı konuşmada, yurt içinde artan terör olaylarında üzüntü duyduklarını belirterek, bugüne kadar gösterilen sağduyu ve metanete daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Türkiye için üretmeye ve büyümeye devam edeceklerini anlatan Olpak, "Hiçbir programımızı ve hiçbir yatırımımızı iptal etmeyeceğiz. Karşı güçlere karşı boyun eğmeyeceğiz. Biz bugüne kadar MÜSİAD olarak tüm söylemlerimizi eyleme dönüştürdük. Yurt içinde ve yurt dışında tüm dünya genelinde şube açılışlarımız sürecek." diye konuştu.

Konuşmanın ardından olağan genel kurulda gerçekleştirilen seçimlerde MÜSİAD Aydın Şube Başkanlığına Murat Aksüt, seçildi.

Programa, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve MÜSİAD üyeleri katıldı.


İLGİLİ HABERLER

Başkan Toyran 4 ülke gençlerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN TOYRAN 4 ÜLKE GENÇLERİNİ AĞIRLADI
Başkan amcadan öğrencilere karne hediyesi
YEREL

BAŞKAN AMCADAN ÖĞRENCİLERE KARNE HEDİYESİ
Söke'de istihdam ve kalkınma toplantısı
YEREL

SÖKE'DE İSTİHDAM VE KALKINMA TOPLANTISI
Atabay; &quot;Didim, krize rağmen Ege'nin yükselen yıldızı olacak&quot;
YEREL

ATABAY; "DİDİM, KRİZE RAĞMEN EGE'NİN YÜKSELEN YILDIZI OLACAK"
Katarlı işadamlarıyla Aydın'da yatırım konuşuldu
YEREL

KATARLI İŞADAMLARIYLA AYDIN'DA YATIRIM KONUŞULDU
Diş Hekimliği Fakültesi'nde ar-ge laboratuvarı açıldı
YEREL

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NDE AR-GE LABORATUVARI AÇILDI
Söke'de engelli öğrenciler için sömestr kursları açıldı
YEREL

SÖKE'DE ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN SÖMESTR KURSLARI AÇILDI
Buharkentliler doğayla 12'nci kez buluştu
YEREL

BUHARKENTLİLER DOĞAYLA 12'NCİ KEZ BULUŞTU
Kepçe pazara indi
YEREL

KEPÇE PAZARA İNDİ
Doğuda kar, Aydın'da bahar
YEREL

DOĞUDA KAR, AYDIN'DA BAHAR
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Nedeni belirlenen saç dökülmesi tedavi edilebiliyor
YEREL

NEDENİ BELİRLENEN SAÇ DÖKÜLMESİ TEDAVİ EDİLEBİLİYOR
Veliler, Valilik ve Milli Eğitim'i Göreve Çağırdı
YEREL

VELİLER, VALİLİK VE MİLLİ EĞİTİM'İ GÖREVE ÇAĞIRDI
Başkan Çerçioğlu Atça deve güreşlerine katıldı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU ATÇA DEVE GÜREŞLERİNE KATILDI
ider Sökespor son dakika golüyle güldü
YEREL

İDER SÖKESPOR SON DAKİKA GOLÜYLE GÜLDÜ
Erdem; &quot;Yeni sistem ülkenin geleceği için elzem&quot;
YEREL

ERDEM; "YENİ SİSTEM ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ELZEM"
Günübirlikçiler Paşa Yaylası'na akın etti
YEREL

GÜNÜBİRLİKÇİLER PAŞA YAYLASI'NA AKIN ETTİ
AVM' lerde sıkı güvenlik önlemleri devam ediyor
YEREL

AVM' LERDE SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Aydın 'Hakemlik ve Bilimsel Yazarlık' eğitimine ev sahipliği yaptı
YEREL

AYDIN 'HAKEMLİK VE BİLİMSEL YAZARLIK' EĞİTİMİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
DP Aydın İl Başkanı Serhat Emanet Güven Tazeledi
YEREL

DP AYDIN İL BAŞKANI SERHAT EMANET GÜVEN TAZELEDİ
Aydın'da babasını bıçaklayan kişi gözaltına alındı
YEREL

AYDIN'DA BABASINI BIÇAKLAYAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI