Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında profesörlerin de bulunduğu 8'i tutuklu 88 sanığın yargılanmasına başlandı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya aralarında profesörlerin de bulunduğu çok sayıda sanıkla avukatları ve yakınları katıldı.
Haklarındaki "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen sanıklar, iddianamede yer alan üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.