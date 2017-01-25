"Bursa'da 2070 yılına kadar su sorunu yaşanmayacak"

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Çınarcık Barajı'ndan kente hat çekilmesi çalışmalarına DSİ tarafından başlandığını, böylelikle şehirde 2070 yılına kadar su sorunu yaşanmayacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ortak yürütülen projeleri değerlendirmek amacıyla DSİ 1. Bölge Müdürü Nazmi Koçak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette mevcut barajların durumu ile DSİ tarafından inşaatı devam eden ilçelerdeki içme suyu barajları ele alındı.

Altepe, Bursa'da su sorunu yaşanmaması ve tüm yerleşim alanlarına sağlıklı içme suyu ulaştırılması noktasında çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Bu konuda da DSİ ile iş birliği halinde olduklarını vurgulayan Altepe, şunları kaydetti:

"Bursa hem Uludağ eteklerinde bulunması hem de DSİ'nin yaptığı yatırımlarla su konusunda avantajlı bir şehir. Mevcut Nilüfer ve Doğancı barajlarımızın kapasitesi normal yağışlarla ihtiyacımızı karşılıyor. Biz sağlıklı içme suyunu tüm bölgelere ulaştırmak için altyapı çalışmalarını yaparken, DSİ de baraj ve gölet imalatlarını sürdürüyor. İznik, İnegöl, Karacabey ve Gemlik'te içme suyu baraj inşaatları devam ediyor. Yakında Mustafakemalpaşa ilçesinde de başlayacak. Çınarcık Barajı'ndan Bursa'ya hatların çekilmesi çalışmalarına da DSİ tarafından başlandı. Böylelikle 2070 yılına kadar su sorunu yaşanmayacak. Önümüzdeki 50 yılı aşkın süre yeterli suyumuz var."

DSİ 1. Bölge Müdürü Koçak da içme, kullanma ve sulama suyunun yanında kırsalda da taşkın önleme çalışmaları yaptıklarını, 2017 yatırım programında bulunan barajlarla ilgili çalışmaların da hızla devam ettiğini bildirdi.



