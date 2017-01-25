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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Şırnak'ta terör operasyonu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:42

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ve Uludere İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince yapılan arama tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlerce araziye gizlenen 4 el yapımı patlayıcı, 4 roket ile 2 anti tank mühimmatı, 3 zırh delici mermi, 250 biksi mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince terör örgütüne yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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