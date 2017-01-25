Antalya'da silah kaçakçılığı iddiası

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ANTALYA (AA) - Antalya'da silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksu ilçesinde yaşayan R.A'nın İstanbul'dan kaçak yollarla ruhsatsız silah temin ederek satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Zanlının Pınarlı Mahallesi'ndeki evinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 4 şarjör, 10 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.A, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "silah kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.



