26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya'da silah kaçakçılığı iddiası

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:50

ANTALYA (AA) - Antalya'da silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksu ilçesinde yaşayan R.A'nın İstanbul'dan kaçak yollarla ruhsatsız silah temin ederek satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Zanlının Pınarlı Mahallesi'ndeki evinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 4 şarjör, 10 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.A, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "silah kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.


İLGİLİ HABERLER

Alanya'nın 2017 yılı tanıtım programı görüşüldü
YEREL

ALANYA'NIN 2017 YILI TANITIM PROGRAMI GÖRÜŞÜLDÜ
Nihat Hatipoğlu, Başkan Yücel'i ziyaret etti
YEREL

NİHAT HATİPOĞLU, BAŞKAN YÜCEL'İ ZİYARET ETTİ
Gazeteci Uğur Mumcu Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı
YEREL

GAZETECİ UĞUR MUMCU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE ANILDI
Antalya'da &quot;Doğaltaş, Mermer, Proje ve Teknolojileri Fuarı&quot; düzenlenecek
YEREL

ANTALYA'DA "DOĞALTAŞ, MERMER, PROJE VE TEKNOLOJİLERİ FUARI" DÜZENLENECEK
Alanya'daki silahlı saldırı
YEREL

ALANYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Polisin yanlış eve düzenlediği operasyonun ölüme neden olduğu iddiası
YEREL

POLİSİN YANLIŞ EVE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONUN ÖLÜME NEDEN OLDUĞU İDDİASI
957 ilçe belediyesi icinde 4. oldu
YEREL

957 İLÇE BELEDİYESİ İCİNDE 4. OLDU
Antalya'da ocak ayında deniz keyfi
YEREL

ANTALYA'DA OCAK AYINDA DENİZ KEYFİ
Konyaaltı'nda 4 mahalleye muhtarevi
YEREL

KONYAALTI'NDA 4 MAHALLEYE MUHTAREVİ
Alanya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ALANYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
ATB'nin Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı
YEREL

ATB'NİN OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Ziraat Odası Koordinasyon Başkanlığı'na indirimli sağlık hizmeti
YEREL

ZİRAAT ODASI KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI'NA İNDİRİMLİ SAĞLIK HİZMETİ
Antalya OSB, yılın ilk toplantısını Vali Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirdi
YEREL

ANTALYA OSB, YILIN İLK TOPLANTISINI VALİ KARALOĞLU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRDİ
Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
MURGEM'de tatil yok
YEREL

MURGEM'DE TATİL YOK
Antalyalı müteahhitler 2017'den umutlu
YEREL

ANTALYALI MÜTEAHHİTLER 2017'DEN UMUTLU
Korkuteli'nde asfalt hazırlığı
YEREL

KORKUTELİ'NDE ASFALT HAZIRLIĞI
3. Selim Han Kepez'de eserleriyle anıldı
YEREL

3. SELİM HAN KEPEZ'DE ESERLERİYLE ANILDI
İşitme Engelliler Golf Milli Takımı seçmeleri
YEREL

İŞİTME ENGELLİLER GOLF MİLLİ TAKIMI SEÇMELERİ
Sigortacılar ve ATSO eğitim iş birliği yapacak
YEREL

SİGORTACILAR VE ATSO EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ YAPACAK
16 bin TL değerindeki tekerlekli sandalyeyi bağışlayacak
YEREL

16 BİN TL DEĞERİNDEKİ TEKERLEKLİ SANDALYEYİ BAĞIŞLAYACAK
Başkan Uysal, 10 bisiklet hediye etti
YEREL

BAŞKAN UYSAL, 10 BİSİKLET HEDİYE ETTİ
Antalya Okullar Ligi'nde ilk yarı sona erdi
YEREL

ANTALYA OKULLAR LİGİ'NDE İLK YARI SONA ERDİ