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Çambaşı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:09
Çambaşı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde, okullarda yarıyıl tatilinin başlamasının ardından yoğunluk oluştu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların tatil olmasıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na gelenlerin yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Sabah erken saatlerde yaylaya çıkan ailelerin gün boyunca kayak yapma imkanı bulduğunu belirten Kaya, "Gerek Ordu'dan gerekse il dışından bölgeye gelen vatandaşlarımız hoşça vakit geçiriyor. İsteyen vatandaşlarımız kızakla ya da uzmanlar nezaretinde kayak takımlarını kullanarak karda kaymanın keyfini çıkartıyor." dedi.

Kaya, bazı kişilerin de aileleriyle kar üzerinde mangal yakararak tatilin keyfini çıkardığını ifade ederek "Gerek Ordu'dan gerekse il dışından bölgeye gelen vatandaşlarımıza her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Ayrıca il dışından gelen ya da burada konaklamak isteyen misafirlerimiz için otellerimiz mevcuttur. Tüm kayak severleri bu eşsiz manzara karşısında kayak yapmaya bekliyoruz." diye konuştu.

Başka bölgelerde sunulan tüm imkanların Çambaşı Kayak Merkezi'nde de tatilcilere sunulduğuna işaret eden Kaya, dört kişilik bir ailenin çok uygun fiyata burada tatilini geçirebileceğini, tatilcilerin rahat etmesi için her türlü imkanı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Yener Kaya, hafta sonu yapılacak kar şenliğinde birbirinden güzel yarışlar düzenleneceğine de işaret ederek tatilcilerin rezervasyonlarını şimdiden yaptırmalarını istedi.

Ziyaretçilerden Mustafa Kuru ise güzel bir havada eşsiz bir manzaraya karşı kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını aktararak herkesi Çambaşı Kayak Merkezi'ne davet etti.

Sıla Hanzede de Çambaşı'nı çok beğendiğini vurgulayarak "Burası mükemmel bir yer. İmkanı olan herkes Çambaşı Yaylası'na gelerek güzel bir tatil geçirebilir." dedi.


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