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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ'daki sosyal medyadan terör propagandası iddiası

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:01
Tekirdağ'daki sosyal medyadan terör propagandası iddiası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde 5 gün önce gözaltına alınan 7 kişiden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çerkezköy Adliyesine sevk edilen L.D. (29), Y.D. (25), M.K. (20) ve E.V. (24), savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde 20 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alınmıştı.

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