Şanlıurfa'daki trafik kazası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Şanlıurfa’da, üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Recep Yanmaz, memleketi Ankara’nın Polatlı ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Türk bayrağına sarıl Yanmaz'ın naaşı öğlen namazı öncesi Polatlı Çarşı Camisine getirildi. Burada baba Mevlüt Yanmaz ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Yanmaz’ın annesi Nadire, kızı Damla Nur ve oğlu Yavuz Efe ile yakınlarının üzgün olduğu görüldü.

Cenaze törenine Yanmaz'ın yakınları Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Aykut Tombul öteki ilgililer ve vatandaş katıldı.

Polatlı Müftüsü Mehmet Muslu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yanmaz’ın cenazesi, Polatlı Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Eşini akciğer kanserinden kaybeden Recep Yanmaz’ın çocuklarını Polatlı’da babaannelerinin yanına bırakarak gönüllü olarak Şanlıurfa’ya gittiği öğrenildi.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde önceki akşam 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında savrulan aracın çarptığı polis memuru Yanmaz hayatını kaybetmişti.

