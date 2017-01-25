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"Konuşan eller" Hazreti Muhammed'i anlatacak

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:24
"Konuşan eller" Hazreti Muhammed'i anlatacak

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir grup genç, katıldıkları kursun ardından Hazreti Muhammed'in hayatını, işaret diliyle işitme engellilere anlatacak.

Erzincan Gençlik Merkezi'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra "Gençlik Merkezleri Akademisi" başlığı altında çeşitli eğitim faaliyetleri düzenleniyor.

Bu kapsamda, Dil Eğitimleri ve Dini İlimler Atölyesi'nde işaret dili kursu açıldı. Katılımcı gençler, öğrendikleri Hazreti Muhammed'in hayatına ilişkin bilgileri, kurs sonunda işaret diliyle işitme engellilere aktaracak.

- İşaret diliyle anlatımlar engelliler için videoya alındı

Kurs eğitmeni Sena Bolel, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle, Hazreti Muhammed'in hayatını engellilere anlatmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kurs öncesi yaklaşık bir ay siyer dersleri aldıklarını anlatan Bolel, "Peygamber efendimizin hayatını ve hadisleri konu alan derslerde video çekimleri yaptık. Türkiye'de ilk kez yapılan bu çalışmaların ardından Allahu Teala'nın mübarek isimleri için de çalışmamız olacak. Bu çalışmanın da engelli kardeşlerimizin eğitim süreçlerinde ders materyali olarak kullanılmasını arzuluyoruz." dedi.

Kursiyer Sedanur Eser de engellilerin hayatına ışık tutmak amacıyla işaret dili kursuna katıldığını belirtti.

Eser, "Hazreti peygamberimizin hayatını anlatan filmlere giden engelliler, işaret diliyle çeviri olmadığı için filmi anlamıyorlar. Bu durumu bize ileten işitme engelli kardeşlerimiz oldu. Biz de onlar için bu çalışmalara başladık. Resulullah'ın hayatını anlatan videolar çektik. Onların bu videolar karşısındaki memnuniyeti bizleri de çok mutlu etti." dedi.

Kursiyerlerden Kübra Çokgüler ise Erzincan'da işitme engellilerin sayısının tahmininden fazla olduğunu öğrendiğini, kursa katılarak onlara fayda sağlamayı istediğini kaydetti.

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