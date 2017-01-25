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Öğrenciler Yıldız'da kayak öğreniyor

25 Ocak 2017 Çarşamba, 17:31
Öğrenciler Yıldız'da kayak öğreniyor

SİVAS (AA) - Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde yarıyıl tatili boyunca 2 bin 58 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor.

Sivas Valiliği tarafından organize edilen, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Buruciye A.Ş. tarafından desteklenen ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler, profesyonel kayak hocalarından eğitim alıyor.

Etkinlikle 2 bin 58 öğrencinin, yarıyıl tatillerini hem eğlenceli hem de kayak öğrenerek verimli geçirmesi amaçlanıyor.

Kayak eğitimi alan öğrencileri ziyaret eden Vali Davut Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eğitimlerin yarı yıl tatili boyunca devam edeceğini belirtti.

Gül, öğrencilerin hevesli ve yetenekli olduklarını, okulların büyüklüğüne göre başarılı öğrencileri seçtiklerini vurgulayarak, "İnşallah, fırsat buldukça hem kayak hem de diğer spor dallarında öğrencilerimize eğitim vermeye devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerin Yıldız Dağı'nı görmesini çok istediğini aktaran Gül, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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