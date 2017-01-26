Serbest Güreş Milli Takımı kampa giriyor

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ANKARA (AA) - Serbest Güreş Milli Takımı, İran'ın başkenti Tahran'da 16-17 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıkları için 29 Ocak Pazar günü Ankara'da kampa girecek.

Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde 14 Şubat'a kadar devam edecek kampa, Ordu'da yapılan Büyükler Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ve milli takım güreşçileri katılacak.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen milli güreşçi Taha Akgül, olimpiyat ikincisi Selim Yaşar, olimpiyat üçüncüsü Soner Demirtaş, gençler dünya şampiyonu Süleyman Atlı, dünya İkincisi Yakup Gör ile Avrupa ikincisi Mustafa Kaya'nın da yer aldığı kampta, 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 ve 125 kiloda 58 sporcu, hazırlıklarını sürdürecek.



