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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Yurtta kış

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:56

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 680 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 76, ilçelerden İmranlı'da 100, Zara'da 88, Kangal'da 80, Yıldızeli'nde 72, Divriği'de 63, Hafik'te 60, Şarkışla'da 55, Suşehri'nde 35, Gemerek'te 26, Ulaş'ta 15, Altınyayla'da 10 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Sivas-Kayseri karayolunun Beştepeler ve Sivas-Malatya karayolunun Yağdonduran geçitlerinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Suşehri-Polat Deresi-İmranlı ve Divriği-Arapgir yolları da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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