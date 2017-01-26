26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sınır ötesine insani yardım

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:51
Sınır ötesine insani yardım

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Katar Hayriye ve Munazzame Dave İslamiyyenin iş birliği ile Katar'dan temin edilen 22 tırlık insani yardım malzemesi, Kilis'ten Irak'a gönderildi.

İHH Genel Başkan Yardımcısı Hasan Aynac, yardım tırların gönderilmesi dolayısıyla Kilis Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen törende, savaş mağdurlarına yönelik yardımların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kış şartlarının her geçen gün ağırlaştığını ve bölgedekilerin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Aynacı, bu nedenle mağdurlara sıcak bir ortam oluşturulması için bölgeye yakıt ve soba yolladıklarını belirtti. Aynacı, şöyle konuştu:

"İHH olarak nerede bir yardıma muhtaç insan varsa, onlara ulaşmaya ve insani ihtiyaçlarını gidermeye çalışan bir kurumuz. Daha önce nasıl ki Süleymaniye'deki Kürt kardeşlerimizin yardıma ihtiyacı varken onların yanına gittiysek, Fellüce'de Arap kardeşlerimiz bombardıman altında inlerken ve onların birçok insani ihtiyaçlarını karşıladıysak, Kerkük'teki Türkmen kardeşlerimize destek olduysak bugün de Musullu kardeşlerimiz için buradayız. Musul ki Irak'ın bir minyatürü gibi içerisinde Arap'ı, Türkmen'i, Kürt'ü barındıran bir şehir. Çok önemli ve stratejik bir şehir. Şu anda orada yaklaşık 200 bin insan yardıma muhtaç halde."

Dohuk ve Erbil'den gelen yardım çağrına da duyarsız kalmadıklarını anlatan Aynacı, temin edilen yardım malzemesini yaklaşık 50 bin kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Aynacı, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini, içeride ve dışarıda terör belasıyla mücadele verdiğini anımsatarak, buna rağmen ülkenin tüm coğrafyadaki mazlumların yanında olduğunu ve olmaya da devam ettiğini vurguladı.

Munazzame Dave İslamiyye Katar Ofisi sorumlusu Muhammet Nur Hammad Abdulkadir, İHH ile Iraklı ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Irak'ın, medeniyetin beşiği olduğunu ve ilmin dünyaya oradan yayıldığını anlatan Hammad Abdulkadir, İHH ve Katar Hayriye kurumu ile ortaklaşa düzenlenen yardım kafilesinin gönderilmesinde desteğini esirgemediği için Türk hükümetine teşekkür etti.

İnsani Yardım Vakfının (İHH) organizasyonunda hazırlanan insani yardım konvoyu, daha sonra Habur Gümrük Kapısı'na doğru yola çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Dr. Happani, sınırda görev yapan UMKE ekipleri ile 112 acil personellerini ziyaret etti
YEREL

DR. HAPPANİ, SINIRDA GÖREV YAPAN UMKE EKİPLERİ İLE 112 ACİL PERSONELLERİNİ ZİYARET ETTİ
UNDP'den Kilis Belediyesine ziyaret
YEREL

UNDP'DEN KİLİS BELEDİYESİNE ZİYARET
Suriye'ye insani yardım
YEREL

SURİYE'YE İNSANİ YARDIM

Daire Başkanları Kilis'i ziyaret etti
YEREL

DAİRE BAŞKANLARI KİLİS'İ ZİYARET ETTİ
Suriye sınırına askeri sevkiyat
YEREL

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
Rektör Karacoşkun'un personelle ilk buluşması
YEREL

REKTÖR KARACOŞKUN'UN PERSONELLE İLK BULUŞMASI
İçme Suları Müdürü Mahmut Şahin, unutulmadı
YEREL

İÇME SULARI MÜDÜRÜ MAHMUT ŞAHİN, UNUTULMADI
Sinema ve Oyun Günleri
YEREL

SİNEMA VE OYUN GÜNLERİ
Kaymakam Avcı, SYDV tarafından muhtaçlar için yaptırılan evleri ziyaret etti
YEREL

KAYMAKAM AVCI, SYDV TARAFINDAN MUHTAÇLAR İÇİN YAPTIRILAN EVLERİ ZİYARET ETTİ
Kilis'te konut satışı azaldı
YEREL

KİLİS'TE KONUT SATIŞI AZALDI
Rektör Karacoşkun'dan hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
YEREL

REKTÖR KARACOŞKUN'DAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ SÜRÜYOR