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İSTANBUL (AA) - Ağrı Valisi Musa Işın, "Ağrı'nın şiddetten uzak, huzur ve barış kenti olduğunu ısrarla vurgulamak istiyoruz. İlimiz barış ve huzur ortamına son derece müsaittir. Bu konuda da ciddi bir gayret göstermektedir. İlimizin, halkımızın ülke içi ve ülke dışında layık olduğu şekilde anılmasını istiyoruz." dedi.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yollarının (THY) kurumsal sponsorluğu ve çeşitli kurumların desteğinde düzenlenen 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) Ağrı, "İshak Paşa Sarayı" konsepti ile katıldı.

Yaklaşık 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluşun da katıldığı fuardaki Ağrı standı, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Vali Işın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl EMITT fuarına katıldıklarını anımsatarak, "Bu yıl İshak Paşa Sarayı konsepti ile fuara katıldık. Özellikle İshak Paşa Sarayı konsepti ile katılmak Ağrı'yı fuarda ayrıcalıklı hale getiriyor. Bu da önemli bir değerdir." diye konuştu.

Ağrı'nın tarihi ve turistik değerlerini tanıtma gayretinde olduklarını anlatan Işın, "Ağrı'nın şiddetten uzak, huzur ve barış kenti olduğunu ısrarla vurgulamak istiyoruz. İlimiz barış ve huzur ortamına son derece müsaittir. Bu konuda da ciddi bir gayret göstermektedir. İlimizin, halkımızın ülke içi ve ülke dışında layık olduğu şekilde anılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Musa Işın, 2 yıldır fuara katıldığını da aktararak, "Büyük bir ilgi ve alaka ile karşı karşıyayız. Diğer illerden de insanlar gelip standımızı ziyaret ederek iyi niyetlerini ve güzel sözlerini ifade etmektedirler. Biz de bu amaçla buradayız. Burayı ziyaret eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.