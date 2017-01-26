27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

21. EMITT Turizm Fuarı

26 Ocak 2017 Perşembe, 18:17
21. EMITT Turizm Fuarı

İSTANBUL (AA) - Ağrı Valisi Musa Işın, "Ağrı'nın şiddetten uzak, huzur ve barış kenti olduğunu ısrarla vurgulamak istiyoruz. İlimiz barış ve huzur ortamına son derece müsaittir. Bu konuda da ciddi bir gayret göstermektedir. İlimizin, halkımızın ülke içi ve ülke dışında layık olduğu şekilde anılmasını istiyoruz." dedi.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yollarının (THY) kurumsal sponsorluğu ve çeşitli kurumların desteğinde düzenlenen 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) Ağrı, "İshak Paşa Sarayı" konsepti ile katıldı.

Yaklaşık 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluşun da katıldığı fuardaki Ağrı standı, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Vali Işın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl EMITT fuarına katıldıklarını anımsatarak, "Bu yıl İshak Paşa Sarayı konsepti ile fuara katıldık. Özellikle İshak Paşa Sarayı konsepti ile katılmak Ağrı'yı fuarda ayrıcalıklı hale getiriyor. Bu da önemli bir değerdir." diye konuştu.

Ağrı'nın tarihi ve turistik değerlerini tanıtma gayretinde olduklarını anlatan Işın, "Ağrı'nın şiddetten uzak, huzur ve barış kenti olduğunu ısrarla vurgulamak istiyoruz. İlimiz barış ve huzur ortamına son derece müsaittir. Bu konuda da ciddi bir gayret göstermektedir. İlimizin, halkımızın ülke içi ve ülke dışında layık olduğu şekilde anılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Musa Işın, 2 yıldır fuara katıldığını da aktararak, "Büyük bir ilgi ve alaka ile karşı karşıyayız. Diğer illerden de insanlar gelip standımızı ziyaret ederek iyi niyetlerini ve güzel sözlerini ifade etmektedirler. Biz de bu amaçla buradayız. Burayı ziyaret eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık heyeti, STK temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL

BAKANLIK HEYETİ, STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Ağrı EMITT Fuarı'nda
YEREL

AĞRI EMITT FUARI'NDA
Kar kırsalda yaşamı zorlaştırıyor
YEREL

KAR KIRSALDA YAŞAMI ZORLAŞTIRIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyeti Ağrı'da
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HEYETİ AĞRI'DA
Ağrı'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

AĞRI'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Esnaflardan barakalı önlem
YEREL

ESNAFLARDAN BARAKALI ÖNLEM
Ağrı'da &quot;Toprak İşleme ve Toprak Analizleri&quot; konulu eğitim
YEREL

AĞRI'DA "TOPRAK İŞLEME VE TOPRAK ANALİZLERİ" KONULU EĞİTİM