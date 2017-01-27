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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Yurtta kış

27 Ocak 2017 Cuma, 10:37
Yurtta kış

MALATYA (AA) - Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 472 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ'da 64, Arapgir'de 41, Arguvan'da 41, Battalgazi'de 39, Darende'de 42, Doğanşehir'de 25, Doğanyol'da 13, Hekimhan'da 48, Kale'de 19, Kuluncak'ta 21, Pütürge'de 57, Yazıhan'da 27, Yeşilyurt'ta 35 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Toplam 6 bin 60 kilometrelik kapalı yolun ulaşıma açılması için 31 ekip iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

- Meteorolojiden 5 ilde buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman'da aralıklarla karla karışık yağmur, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl ile Adıyaman'ın Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Sincik ve Tut ilçelerinde aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

Bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Adıyaman ve Bingöl'de ise saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

- Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Malatya kent merkezinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sürücüler araçlarında biriken karları güçlükle temizledi. Kavşaklarda görev alan trafik polisleri, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, köy ve mahalle yollarının kapanması halinde temizlik çalışmaları için hazır bekliyor.

Zaman zaman ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte, maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

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