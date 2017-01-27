Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa:

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BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, zeytinde boya ve antibiyotik kullanan merdiven altı işletmeler bulunduğunu, bunların denetlenerek engellenmesi gerektiğini belirterek, tüketicileri ambalajlı ve güvenilir markaları tercih etmeleri konusunda uyardı.

Asa, yazılı açıklamasında, zeytine boya karıştırıldığı için çekirdeği ve suyunun siyah olduğuna yönelik medyada yer alan haberlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Zeytin çekirdeğinin siyah olması ve yıkandığında karasu akmasının, zeytinin doğal yapısından kaynaklandığını vurgulayan Asa, "Marmarabirlik zeytinleri, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan doğal fermantasyon yöntemiyle üretilir. Sektörde maalesef boya ve antibiyotik kullanan merdiven altı işletmeler de bulunmaktadır ve bunların denetlenerek engellenmesi gerekir. Tüketicilerimize tavsiyemiz, ambalajlı ve güvenilir markaları tercih etmeleridir." ifadelerini kullandı.

- "Renk değişimi zeytinin hasat zamanıyla ilişkilidir"

Asa, kararmış zeytinin tam olgunluk zamanında hasat edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zeytin çekirdeği siyah olmamalı ifadesi doğru değildir. Zeytin, dalında ne kadar çok olgunlaşırsa veya olgunlaştırıldıktan sonra ne kadar çok stokta kalırsa, zeytinin etindeki siyah renk pigmentleri, çekirdeği o kadar çok karartır. Zeytinden koyu renkli su çıkması da doğal bir durumdur. Natürel fermantasyona tabi tutulan zeytinler kahverengiden siyaha değişen renklerde olur. Bu renk değişimi zeytinin hasat zamanıyla ilişkilidir. Bu konuda haber yapanların doğru bilgiye ulaşarak duyarlı davranmaları gerekir."

Marmarabirlik zeytinlerinin hiçbir katkı maddesi kullanılmadan doğal fermantasyon yöntemiyle üretildiğini aktaran Asa, zaman zaman Gemlik tipi olmayan zeytinlerin kimyasalla karartılarak piyasada satıldığını, insan sağlığına ve sektörün geleceğine zarar veren bu işletmelerin denetlenerek engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Tüketicilere tavsiyelerde de bulunan Asa, şu bilgileri verdi:

"Eğer iyi bir zeytin satın almak istiyorsak, ambalajlı ve güvenilir markaların tercih edilmesi, bu olumsuzlukların yaşanmasını engelleyecektir. Zeytinler, işletme kayıt numarası bulunan firmalarda, Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliği'ne uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Ancak bu şekilde alınan ürünün, Bakanlığın ilgili mevzuatlarına uygun olduğunu anlayabilir ve merdiven altı üretim olmadığı konusunda güvenle tüketebiliriz. Gıda ürünlerinde ayrıca üretimden tüketime kadar geçen sürecin izlenebilir olması ve raf ömrünün garantilenmiş olması da büyük önem taşımaktadır. Tüketicilerimize bu özellikleri taşıyan Marmarabirlik ürünlerini tercih etmelerini tavsiye ederiz."