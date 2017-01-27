Şırnak'ta terör mağduru 24 bin öğrenciye telafi eğitimi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları sonucu 8 ay boyunca derslerden uzak kalan 24 bin öğrenci, açılan kurslarla telafi eğitimi alıyor.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, yaptığı açıklamada, terör olayları nedeniyle 8 aylık süreçte eğitime ara verdiklerini anımsattı.

Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından hafta içi ve hafta sonu telafi, destekleme ve yetiştirme kursları açtıklarına dikkati çeken Yılmaz, bu konuda öğrenci ve velilerden olumlu tepki aldıklarını söyledi.

"Şırnak merkez köy ve beldelerde 24 bin öğrenciye telafi eğitimi veriyoruz. Daha önce de Cizre, Silopi ve İdil ilçesinde 110 bin öğrenciye telafi eğitimi verdik." diyen Yılmaz, eğitimlerin amacına uygun hizmet ettiğine inandıklarını belirtti.

- Öğrencilere derslere odaklandı

TEOG sınavında tüm olumsuzluklara rağmen olumlu neticeler görüldüğünü aktaran Yılmaz, bunda telafi eğitimlerinin büyük katkısı olduğunu bildirdi.

Yıl sonuna kadar eğitimleri devam ettireceklerini dile getiren Yılmaz, yarı yıl tatili olmasına rağmen öğrencilerin büyük bir şevkle derslerine odaklandığına işaret etti.

Şırnak Çok Programlı Lisede 8. ve 12. sınıflara yönelik olarak açılan kurslarda, TEOG, LYS, LGS'ye hazırlanan öğrencilere, eğitim veriliyor.



Çok Programlı Lise Müdürü Mehmet Bulut da özel dershane ortamında kurs verdiklerini belirterek, 6 sınıfta 256 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Öğrencilerin büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Bulut, "Anadolu ve Fen Lisesinden gelen öğrenciler de var. Burada özel dershane ortamında kurs veriyoruz. Öğrencilerimizin başarılı olması için Bakanlığımız büyük fedakarlıklar yapmış. Eğitimlerimiz yıl sonuna kadar sürecek." ifadesini kullandı.

Öğrencilerinden Neslihan Boğa, 8 ay boyunca derslerden ve memleketlerinden uzak kalmalarının kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.



Terör olayları nedeniyle hiç tanımadıkları yerlere gittiklerini anlatan Boğa, bu süreçte okula gidemediklerini, maddi durumları nedeniyle sorun yaşadıklarına değindi.

Boğa, "Olumsuzları geride bırakıp şuan derslerimize odaklandık. Tatil olmasına rağmen telafi dersi görüyoruz. Ortamımız özel dershane ortamı gibi. Her türlü imkan sağlanmış. Okuyup doktor olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Öğrenci Beşir Bektaş, ders açıklarını telafi eğitimleriyle gidereceklerini kaydetti.