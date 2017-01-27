Şanlıurfa'da terör örgütü propagandası iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla M.K, M.O. E.E. H.E ve A.K'yi gözaltına aldı.
Zanlıları adreslerinde yapılan aramalarda, 5 kuru sıkı tabanca, 14 terör örgütlerini simgeleyen bez parçası, 2 av tüfeği, 3 bilgisayar, 6 cep telefonu ve 8 CD/DVD ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, M.O. E.E. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.