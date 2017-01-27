Böbrek hastasının organları 2 kişiye umut oldu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de beyin ölümü gerçekleşen böbrek hastasının karaciğeri ve korneası, 2 kişiye umut oldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinde yatan böbrek hastası 64 yaşındaki N.O'nun beyin ölümü gerçekleşti.

Yaklaşık 16 yıldır böbrek hastası olduğu öğrenilen N.O'nun organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Bunun üzerine İstanbul'daki özel bir hastane ve Kocaeli Üniversitesinden gelen ekip, N.O'nun bağışlanan organlarını aldı.

N.O'nun karaciğeri ve korneasının uygun hastalara nakledildiği öğrenildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, aileye başsağlığı dileyerek "Bu ulvi kararı vererek topluma örnek olan aileye tüm insanlık adına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.