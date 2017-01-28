28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Doğu Anadolu'da kış

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:45

KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta kar yağışıyla birlikte oluşan tipi, sürücülere zor anlar yaşatırken bazı yolların kapanmasına neden oldu. Sürücülerin yollarda sıkıntı yaşamaması için Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yapıyor.

Buzlanma ve kar nedeniyle yollarda kalan araçları kurtaran ekipler, gece gündüz çalışmalarını sürdürerek yolların ulaşıma kapanmaması için karla mücadeleyi sürdürüyor.

Kar kalınlığı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kalınlığı 105, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki 2. etap pistlerde 150 santimetre olarak ölçüldü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle de arabalar kara gömüldü, bina çatılarında 4 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Aşırı kar yağışı nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinde ev ve iş yerlerinin önünde ve arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.

Yoldan kayan araçları belediyeye ait greyderle çekerek kurtarıldı.

Bu arada Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise olumsuz hava şartlarına rağmen yerli ve yabancı turistler kayağın keyfini yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

Karayollarının karla mücadelesi
YEREL

KARAYOLLARININ KARLA MÜCADELESİ
EMİTT'te Kars rüzgarı esiyor
YEREL

EMİTT'TE KARS RÜZGARI ESİYOR
Lipton'dan köy yollarının açılmasına destek
YEREL

LİPTON'DAN KÖY YOLLARININ AÇILMASINA DESTEK

Kars'ta 'hızlı antijen testi'ne başlandı
YEREL

KARS'TA 'HIZLI ANTİJEN TESTİ'NE BAŞLANDI
114 köyün Kars ile bağlantısı kesildi
YEREL

114 KÖYÜN KARS İLE BAĞLANTISI KESİLDİ
Mahalleyi kayak pistine çevirdiler
YEREL

MAHALLEYİ KAYAK PİSTİNE ÇEVİRDİLER

Kars Sağlık Müdürü Dr. Zafer Yılmaz, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
YEREL

KARS SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ZAFER YILMAZ, VATANDAŞLARI KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARDI
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL

YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI