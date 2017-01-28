Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Hilvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Karataş'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Hilvan-Siverek karayolunun 20. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Karataş ile otomobilde bulunan eşi Leman ile çocukları Buğlem ve Kayra Karataş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.