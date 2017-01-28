Başbakan Yardımcısı Kaynak:

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Demokrasi, cumhuriyet bu kavramlar bu anayasa ile ete kemiğe bürünecek." dedi.

Kaynak, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, Kaymakam Cengiz Ayhan'ı ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Göksun İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi toplantısında konuşan Kaynak, seçilmişlerin karşısına iktidar kuran FETÖ gibi örgütlerin iktidarlarının çöpe gideceğini belirtti.

Yeni anayasanın, FETÖ gibi terör örgütlerinin iktidarının önünü keseceğini ifade eden Kaynak, şöyle konuştu:

"Getireceğimiz anayasa kim seçilirse seçilsin, iktidarını sürdürecek olanların önünü kesen bir anayasadır. AK Parti 1 Kasım’da 25 milyon oy aldı. 25 milyon insan bir partiye destek verdi, milletin yüzde 50’si fakat FETÖ yargıyı, polisi, askeri, ülkeyi, maliyeyi ve üniversiteleri kuşatmış. Yani millet kimi seçerse seçsin iktidarını sürdürecek bir düzen kurmuş. Nisan ayında yapacağımız referandum artık bunu kıyamete kadar çöplüğe gömecektir. Artık kim seçilirse seçilsin, iktidarı sürdüremeyeceklerdir. Millet iktidarını sürdürecektir. Millet kimi seçerse o iktidar olacaktır. Bizim milletimiz yanlış yapmaz. Demokrasi, cumhuriyet bu kavramlar bu anayasa ile ete kemiğe bürünecek. Bundan sonra evet hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra kim seçilirse, seçilsin birileri iktidarlarını sürdüremeyecek. Bundan sonra milletimizin yetki verdiği, milletimizin görev verdiği insanlar millet ile beraber kendi geleceklerine kadar verecekler."

Milletin kendi geleceğine doğrudan sahip çıkmasını isteyen Kaynak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rahmetli Menderes 'yeter söz millettir' diye çıktı. AK Parti hatırlayın 'yeter karar millettir' diye çıktı. Şimdi asıl her ikisinin birleştirilmesinin tam zamanı yeter sözde, karar da millettir. Bu anayasa, bu milletin geleceğini, istikbalini ve devletin bekasını, milli birliğimizi, beraberliğimizi Allah'ın izniyle millet istediği sürece sürdürecek, garanti altına alacak bu anayasayla."