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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kocaeli'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

29 Ocak 2017 Pazar, 00:35

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ereğli Mahallesi Sünni Baba Sokak'ta yaşayan Fatma Yeşil Nur (84), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Çıkan dumanların üzerine eve giren yakınları, yaşlı kadını yerde hareketsiz halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nur'un öldüğünü tespit etti.

Yaşlı kadının cesedi, olay yerine incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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