Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Kahraman idaresindeki 16 Z 1064 plakalı otomobil, Göl Kavşağı yakınlarındaki Zeytinciler Çarşısı girişinde elektrik direğine çarptı.
Araçta sıkışan sürücü Kahraman, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücü Kahraman ile otomobilde bulunan Erdem Fidan ve Osman Şimşek, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Abdullah Kahraman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.