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Van'da kaçakçılık operasyonu

29 Ocak 2017 Pazar, 11:34

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda, 42 bin 300 paket kaçak sigara, 4 av tüfeği, 1 tabanca ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarını önlemek ve suça karışanları yakalamak amacıyla ilçeye bağlı Açıkağıl Mahallesi'nde önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, R.K, E.K, M.K. ile Ö.D'ye ait ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 42 bin 300 paket kaçak sigara, 4 av tüfeği, bir tabanca, 2 şarjör ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

E.K. ile M.K.'nın ikametlerinde terör örgütünü simgeleyen bezler ve terörist resimlerine de ulaşan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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